مقالع لسرقة المياه الجوفية

كشفت شرطة المياه التابعة للحوض المائي( ابو رقراق – الشاوية ) مخططا لسرقة المياه الجوفية باستعمال مقاله الأحجار ، إذ ثم أمس (الأربعاء) رصد فوضى و خرق سافر للقوانين بأحد مقالع الاحجار الموجودة بدوار اولاد يونس بابن سليمان.

ونصب أفراد شبكة متخصصة في نهب المياه الجوفية، مضخة لجلب الماء بحفرة كبيرة في موقع مقلع مهجور، امتلأ بالماء بعد تجاوز العمق المسموح به، وبيع مياهه لسقي هكتارات من الذرة بدون ترخيص.

وعمدت شرطة المياه بقيادة مصطفى الخالدي ممثل الحوض المائي (أبو رقراق – الشاوية) إلى إتلاف المحجوزات التي كان يستعملها صاحب المقلع في مد قنوات الري لاكثر من اربع مساكن متفرقة بالدوار , الشيئ الذي اثر على الفرشة المائية لابار السكان المحليين.

ويبذل موظفو وأعوان شرطة المياه جهودا مضاعفة للتصدي لحملة خروقات خطيرة تزايدت وتيرتها مع تداعيات جفاف وقلة الامطار ونضوبا في مياه الابار.

ياسين قطيب