خليلوزيتش يقدم لائحة موسعة للمحترفين بأوربا

قدم وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، لائحة موسعة تضم مجموعة من اللاعبين الممارسين بأوربا، قصد استدعائهم للتجمعات المرتقبة للأسود، وتتبعهم في الدوريات التي يمارسون بها.

وعلمت “الصباح”، أن اللائحة ضمت عمران لوزا، لاعب نانت الفرنسي، وعبد الحميد الصابرين لاعب بادربون الألماني، النازل هذا الموسم إلى الدرجة الثانية، ونسيم بوجلاب، لاعب شالك 04 الألماني، وإلياس صديقي، لاعب هيرينفين الهولندي.

وتوصل فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، باللائحة خلال اجتماع عقده مع وحيد خليلوزيتش، للتحضير للمرحلة المقبلة للمنتخب الوطني، المقبل على التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم، في أكتوبر المقبل، إذ من المقرر أن يواجه إفريقيا الوسطى ذهابا وإيابا.

وساهم الاجتماع في حسم جنسية المدربين الذين سيلتحقون بطاقم المنتخب الوطني، لتعويض مساعد خليلوزيتش ومدرب الحارس، إذ وافق لقجع على تعيين ستيفان جيلي، مساعدا لمدرب المنتخب، في الوقت الذي تقرر تعيين مدرب حراس فرنسي أيضا، واستبعاد خالد فوهامي ومصطفى الشادلي، بعد أن اقترح اسميهما لتعويض كريستوف ريفيل، المستقيل أخيرا، بسبب التحاقه بليون الفرنسي.

ومن جهة أخرى، دعا خليلوزيتش فوزي لقجع إلى تكليف بعض أعضاء الإدارة التقنية الوطنية، بإعداد تقارير عن لاعبي البطولة الوطنية، إذ أكد أن لديه لائحة تضم مجموعة من الأسماء المحلية، غير أنه يرغب في إعداد تقارير عنهم، قصد مواصلة تقييم أدائهم في الفترة المقبلة,

ومن المقرر أن يسند أمر إعداد التقارير المذكورة إلى رشيد الطاوسي وبادو الزاكي، بالنظر إلى معرفتهم الواسعة بجميع اللاعبين، وبمستوى منافسات البطولة الوطنية.

صلاح الدين محسن