الرصد الوبائي ليوم الأربعاء … ارتفاع قياسي للحالات
النقاط الرئيسية في تصريح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاد لمرابط، اليوم الأربعاء:
– تسجيل 826 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و59 حالة شفاء، و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
– العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بلغ 22 ألفا و213 حالة.
– مجموع حالات الشفاء التام ارتفع إلى 17 ألف و125 حالة بنسبة تعاف بلغت 80 في المائة.
– ارتفع عدد الوفيات إلى 334 حالة بمعدل إماتة ناهز 1,6 في المائة.
– توزيع الحالات حسب الجهات:
167 حالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة
206 حالة بجهة فاس-مكناس
284 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات
95 حالة بجهة مراكش-آسفي
33 حالة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة
8 حالات بالجهة الشرقية
10 حالات بجهة الداخلة
2 حالات بجهة درعة تافيلالت
15 حالة بجهة خنيفرة بني ملال
2 حالات سوس ماسة
5 حالات بجهة العيون
– مجموع الحالات النشطة 4754 حالة.
– وزارة الصحة تؤكد على ضرورة احترام كافة وسائل الحماية (التباعد البدني، وارتداء الكمامات، والمواظبة على غسل اليدين)
– ضرورة استعمال تطبيق “وقايتنا” مع تشغيل تقنية البلوتوت بصفة مستمرة لتمكين الوزارة من تتبع المخالطين.
– لتجنب عدوى مرض “كوفيد 19” بأماكن العمل: يجب الالتزام بالاجراءات الاحترازية، خاصة استعمال الأقنعة الواقية بصفة مستمرة خلال ساعات العمل، وغسل اليدين بشكل منتظم من قبل المستخدمين والزبناء،
– التأكد من نظافة أماكن العمل مع احترام إجراءات التطهير، واحترام المسافة الآمنة بين العمال والحرص على التباعد الجسدي في أماكن العمل، والحرص على التهوية الطبيعية لأماكن العمل.
– ضرورة حرص المشغلين على إعلام وتحسيس الأجراء حول المخاطر المرتبطة بهذا الفيروس، ووسائل الحماية المعتمدة، وتأهيل المرافق الصحية في مكان العمل.
– الحرص على عدم الالتحاق بالعمل في حالة ظهور أعراض تنفسية كالحمى والسعال والعطاس قبل التأكد من تشخيص الحالة وعدم ارتباطها بالفيروس المستجد طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.