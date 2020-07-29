إيقاف برنامج أهان المرأة

قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 28 يوليوز الجاري، وقف بث برنامج “مع المحلل” لمدة أسبوعين، مع تلاوة بلاغ إخباري بالقرار على إذاعة “ميد راديو”٬ ونشر القرار بالجريدة الرسمية، وذلك بناء على شكاية توصلت بها الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري من جمعية “أوال حريات”.

وأوضح مجلس الهيأة٬ في بلاغ له، أن هذا القرار يأتي بعدما سجل المجلس الأعلى بخصوص حلقة يوم 13 يونيو 2020 من البرنامج، مجموعة من الخروقات للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للاتصال السمعي البصري، ولاسيما تلك المتعلقة بواجب احترام كرامة المرأة.

وأشار المجلس إلى أنه عاين استعمال مقدم البرنامج أثناء إعطائه إرشادات لإحدى المستمعات تعرض تجربة ابنها الذي يحضر للزواج من سيدة مطلقة، عبارات اعتبرها وصما للمرأة وتكريسا لصورة نمطية، دونية وتمييزية تحط من القيمة الإنسانية للمرأة عموما، ومن المرأة المطلقة خصوصا.

وأضاف البلاغ أن مقدم البرنامج ربط بين حالتها العائلية (متزوجة/مطلقة) وسلوكها الأخلاقي، كما اعتبر المجلس الأعلى أن الخطاب الموظف في مجمله، يقوم على مقارنات تبخيسية تنطوي على تشييء جنسي للمرأة، مما من شأنه إلحاق ضرر نفسي ومجتمعي بالنساء المطلقات.

عصام الناصيري