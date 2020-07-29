“كومادير” تحذر من متابعة مسؤولي وحدات “لالة ميمونة”

رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية قال إن قرار وكيل الملك يعني القطاع الفلاحي عموما

اعتبر محمد العموري، رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، أن قرار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب بمتابعة المسؤولين عن ثلاث وحدات صناعية للفواكه الحمراء بلالة ميمونة، يعني قطاع الفلاحة عموما وقطاع الفواكه الحمراء بوجه خاص. وأوضح أن التجربة التي نعيشها، حاليا، على المستويين الوطني والعالمي أبانت أن الانعدام الكلي للمخاطر أمر مستحيل وان بؤرا وبائية قد تظهر بين الفينة والأخرى.

وأشار إلى أنه لا يمكن مؤاخذة مسيري الوحدات الصناعية على مدى التزام مستخدميهم بالإجراءات الصحية والوقائية خارج وحدات الإنتاج عند عودتهم مساء إلى بيوتهم، متسائلا حول ما إذا كانت المسطرة ذاتها ستطبق كلما ظهرت بؤرة وبائية في وحدة إنتاج وسيتابع المسؤولون عنها، أم أن الأمر يخص منتجي الفواكه الحمراء.

وأكد رئيس “كومادير” أن المستثمرين في القطاع بذلوا مجهودات جبارة، من أجل الحفاظ على مناصب الشغل، خلال الأزمة الحالية، إذ حصل العاملون بالقطاع على أجورهم مباشرة من مشغليهم، كما تمكنوا من تصدير 170 ألف طن من الفواكه الحمراء، خلال الموسم الحالي، ما يمثل زيادة بنسبة 24 في المائة. ومكنت هذه الصادرات من تحصيل إيرادات بالعملة الصعبة بقيمة إجمالية ناهزت 6.5 ملايير درهم، بزيادة بنسبة 32 في المائة.

ومكنت هذه الإنجازات، التي تحققت في احترام تام للتدابير الصحية، القطاع من احتلال مركز الريادة على الصعيد الدولي، وما زال يتوفر على طاقات إنتاجية هائلة لم تستغل بعد وإمكانيات كبيرة للتصدير نحو بلدان جديدة. وخلص رئيس “كومادير” إلى القول إن المستثمرين في القطاع يستحقون الاعتراف بهذا الأداء، وتشجيعهم للمضي قدما، عوض متابعتهم قضائيا.

وطالب العموري بوقف هذه المتابعات، وتمكين المهنيين من الولوج إلى ضيعاتهم ووحدات إنتاجهم، في احترام تام للتدابير الصحية والوقائية، ليتسنى لهم الشروع في التحضير لموسم التصدير للموسم المقبل، الذي عرف تأخرا كبيرا، ما قد يستفيد منه منتجو الدول المنافسة في حوض البحر الأبيض المتوسط.

عبد الواحد كنفاوي