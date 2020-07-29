إصابة لاعبين آخرين من “الكاك” بكورونا

كشفت التحاليل المخبرية، التي خضع لها لاعبو وأطر النادي القنيطري تسجيل حالتين إيجابيتين جديدتين اليوم (الأربعاء) بفيروس كورونا المستجد.

وأثبتت الفحوصات إصابة كل من الحارس حاتم طليل، وزكرياء الخطاب، لاعب خط الوسط، بالمرض، ساعات قليلة، قبل المباراة التي يحل فيها النادي القنيطري ضيفا على وداد تمارة عصر اليوم (الأربعاء) بالملعب البلدي في تمارة، لحساب مؤجل الدورة 23 من منافسات بطولة القسم الثاني.

ونقل المصابان على وجه السرعة إلى منزليهما في القنيطرة، ومنهما إلى المستشفى الميداني بابن سليمان، من أجل تلقي العلاجات الضرورية، طبقا للإجراءات الوقائية والبروتوكول الصحي، المفروض من قبل الجامعة والسلطات المختصة.

واضطر النادي القنيطري إلى إخضاع 47 فردا للتحاليل المخبرية، أمس (الثلاثاء) على نفقته الخاصة، لتفادي انتظار إجراء المسحة الثالثة، التي كانت مقررة غدا (الخميس).

وارتفع عدد مصابي كورونا في صفوف النادي إلى القنيطري إلى أربعة لاعبين، وهم زكرياء حجوب وأنس المرابط وحاتم طليل وزكرياء الخطاب.

عيسى الكامحي