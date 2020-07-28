كورونا يلغي مباراة ودية

تسبب البروتوكول الطبي في إلغاء مباراة ودية بين نهضة الزمامرة وأولمبيك اليوسفية، نهاية الأسبوع الماضي.

ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن مسؤولي اليوسفية اصطدموا بوجود دورية تمنع ولوج أي شخص إلى ملعب المدينة، باستثناء اللاعبين وأفراد الطاقم التقني.

واستغرب كثيرون هذا الإجراء الذي اتخذه مسؤولو قطاع الفوسفاط باليوسفية، المالك للملعب، ويعتبر محتضنا رسميا للفريق المحلي.

ويمنع على أي شخص ولوج الملعب، حتى وإن كان فريقا زائرا يريد خوض مباراة ودية ضد فريق اليوسفية، الذي يكثف استعداداته لاستئناف الموسم الكروي. واكتفى نهضة الزمامرة ببرمجة مباراة بين لاعبيه، استعدادا لمواجهة الرجاء ضمن مؤجل الدورة السابعة عشرة، بعد غد (الخميس).

حسن الرفيق (الزمامرة)