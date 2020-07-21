قانون المالية التعديلي في ميزان النقابات

بنشعبون أكد أن البعد الاجتماعي حاضر بقوة والمركزيات تؤكد أن المشروع تقشفي

أجمعت المركزيات النقابية على توجيه انتقاداتها لمشروع قانون المالية التعديلي، والذي لم يأت، حسب رأيها، بإجراءات تحافظ على القدرة الشرائية، بل تضمن تراجعات في نفقات الموظفين، كما غاب عنه الالتزام بإرجاع العمال إلى مناصبهم، بدل الحديث عن 80 في المائة فقط. أكدت النقابات رفضها لمطلب تعليق زيادة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجور، التي تضمنها اتفاق 25 أبريل 2019، مطالبة بضرورة تنفيذ الالتزامات الاجتماعية السابقة، والاستمرار في دعم الأجراء، الذين فقدوا مؤقتا عملهم، وباقي الفئات المتضررة.

إعداد: برحو بوزياني

الكنفدرالية… التوازنات تغيب البعد الاجتماعي

تقدم المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل من خلال مستشاريه في الغرفة الثانية، بعدد من الاقتراحات التي تهم قانون المالية التعديلي، الذي جاءت به الحكومة، في إطار مراجعة الفرضيات التي اعتمدها القانون المالي لـ 2020، بعد الاختلالات التي فرضتها جائحة كورونا وآثار الجفاف الذي ميز الموسم الفلاحي.

وهكذا، طالب رفاق عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكنفدرالية بضرورة تجاوز المنطق الاقتصادي الضيق القائم على التوازنات الماكرو اقتصادية، وإعمال مبدأ التوازن، بين ما هو اقتصادي واجتماعي، من خلال اقتراح بنك عمومي للاستثمار لرفع حجم الاستثمارات الناجعة والمنتجة لفرص الشغل، وتوزيعها العاجل مجاليا، ومعالجة مشاكل تمويل النشاط الاقتصادي.

وحرصا منها على ضمان شروط مواجهة الأزمات، والوقوف في وجه تداعيات كورونا، أكدت المركزية النقابية على أهمية إحداث صندوق وطني للتضامن بموارد قارة، وتحويل المديونية الداخلية إلى استثمارات منتجة، مع تعديل قانون 97-15 بإدراج التحملات الاجتماعية للمقاولة دينا عموميا، وتقييم أداء الحسابات الخاصة للخزينة، خاصة منها حسابات الاعتمادات الخاصة، وإعادة النظر في الأدوار المنوطة بها، وتقليص عددها وفق متطلبات المرحلة.

ودعما للمنتوج الوطني، لم تتردد الكنفدرالية في المطالبة بمراجعة اتفاقيات التبادل الحر على قاعدة بناء علاقات متوازنة اقتصاديا ومفيدة لإنعاش الاقتصاد الوطني، وضمنها إحصاء وتحديد معالم الاقتصاد غير المهيكل، واعتماد برنامج تشاركي بإدماجه في النسيجين الاقتصادي والاجتماعي، عبر سن مساطر إدارية وجبائية تيسر الاستقرار المهني والاجتماعي، مقترحة في ذلك إحداث حساب خاص من الخزينة لمصاحبة وإدماج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية المهيكلة.

لطفي: الأولويات الاجتماعية مجرد شعار

أكد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل أن المغرب سيعيش أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة لم يسبق لها مثيل بسبب تداعيات “كوفيد 19″، وما راكمته الحكومة من اختلالات ومؤشرات سلبية طيلة السنوات الأخيرة.

وتوقع لطفي أن يسجل الاقتصاد الوطني تراجعا غير مسبوق في معدل النمو، وتفاقما كبيرا في عجز الميزانية، وفي ارتفاع قياسي لمؤشر دين الخزينة بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام بمتم 2020، ناهيك عن إغلاق عدد كبير من المقاولات وفقدان عشرات الآلاف من مناصب شغل.

فرغم دخول الحكومة مرحلة “الحجر الاقتصادي” والانغلاق ونهج سياسية حمائية أكثر ومحاولة الاعتماد على الذات ورفع الضرائب بنسبة 40 في المائة على بعض الواردات لتخفيف العجز، وهو قرار فرضته الظرفية الاستثنائية، وتبنته العديد من الدول الكبرى، فإن القانون المالي التعديلي لم يخرج عن قاعدة منطق التوازنات الماكرو اقتصادية، وسياسة الترقيع والمسكنات، والحديث عن استمرار الدعم الاجتماعي، رغم أنها نفقات تخص صندوق تدبير جائحة “كوفيد 19″، ولا علاقة له بالميزانية.

وأكد لطفي أن القانون التعديلي جاف ودون أرقام ومؤشرات حقيقية وشفافة، سواء تعلق الأمر بالمديونية، أو بالمؤشرات المالية الخاصة بالنفقات أو المشاريع المنجزة، أو ما تم إلغاؤه من نفقات زائدة، خاصة الصناديق السوداء الخصوصية أو حقيقة مؤشرات الفقر والبطالة. وبخصوص ادعاء استحضار البعد الاجتماعي في القانون المالي، فإن الأمر مجرد شعارات للاستهلاك، بحكم أنه يفتقد إلى إجراءات وتدابير عملية على أرض الواقع، وهي وضعية مؤلمة كشفت عنها جائحة كورونا في مجالات الصحة والتعليم والشغل.

وأوضح لطفي أنه بالرجوع إلى الأرقام الرسمية، فإن القطاع غير المهيكل يشمل 4.3 ملايين أسرة، و5,1 ملايين مواطن وأرباب الأسر توصلوا بدعم مباشر كفقراء وقبول 800 ألف طلب جديد، فيما رفض 400 ألف طلب ومازالت طلبات أخرى قيد المعالجة، ما يعني أننا أمام أزيد من 10 ملايين فقير، أو تحت عتبة الفقر وملايين العاطلين عن العمل.

إن الأولويات الاجتماعية، يقول لطفي، تظل مجرد شعارات، أو متمنيات للمستقبل، إلا في بعض الرتوشات الضعيفة جدا، واعتماد المنهجية نفسها لمطالبة الطبقة العاملة والفقراء بتقديم المزيد من التضحيات للخروج من هذه الأزمة المركبة.

وقال إن القانون المالي التعديلي يستمر في تكريس الإجراءات الظرفية الترقيعية، والتي لن تزيد إلا في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وتوسيع فجوة الفوارق الطبقية، وارتفاع معدلات البطالة، بسبب الاستمرار في إغلاق عدد كبير من المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، في غياب تأهيل حقيقي للمقاولات لمواجهة المنافسة الشرسة للبضائع المستوردة، وفي تخفيض نسبة فوائد القروض البنكية، التي تثقل كاهل المقاولات والمواطنين.

اللبار: مشروع يخدم المقاولات الكبرى

يرى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن مشروع قانون المالية التعديلي، الذي انتقل إلى مجلس المستشارين بعد التصويت عليه بمجلس النواب، لا ينتظر منه أن يحمل جديدا خارج المنطق الذي ظلت تتعامل به الحكومة مع القوانين المالية السابقة.

وقال عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي بالغرفة الثانية، إن منهجية تعاطي الحكومة مع القانون التعديلي، لم تفاجئ ممثلي الطبقة العاملة، إذ أن المشروع أعطى الأولوية للمقاولات الكبرى، وأغفلت الجانب العمالي، الذي يعتبر المحرك الأساسي للتنمية، إذ لا مقاولة ولا تنمية بدون الاهتمام بالقوى العاملة والمنتجة للثروة.

وأوضح اللبار في حديث مع “الصباح” أن مجرد إطلالة سريعة على المشروع، الذي قدمه وزير المالية والاقتصاد أمام مجلس النواب، تبين كيف أغفل تحفيز الطبقة العاملة والعناية بالفئات الضعيفة والهشة، فلا حديث عن تعزيز القدرة الشرائية ولا تخفيف لمعاناة العاطلين عن العمل، ولا زيادة في فرص الشغل.

وبخلاف ذلك، جاءت الحكومة لتتحايل على ما اتفق عليه في اتفاق 25 أبريل، بشأن الزيادة بنسبة 5 في المائة، ابتداء من يوليوز الجاري، وهو ما وصفه بالعبث والاستخفاف بحقوق الطبقة العاملة، مؤكدا أن الحكومة بهذا القانون التعديلي، إنما تقتل روح التحفيز لعمل الكادحين، بل إنها تغامر بأهم مكتسب في هذه البلاد، ألا وهو السلم الاجتماعي.

وبدا القيادي الاستقلالي أشد غضبا، وهو يتابع تدبير الحكومة لمرحلة ما بعد كورونا، مؤكدا أن النقابات لم توقع شيكا على بياض للحكومة، حتى تقبل أن يداس على كرامتها والتراجع عن حقوقها المتفق عليها في إطار الحوار الاجتماعي، لتأتي اليوم وتناور عليها، ناهيك عن عدم اهتمام المشروع بالمقاولات الصغرى والمتوسطة التي نوفر آلاف مناصب الشغل.

واستغرب اللبار كيف أن الحكومة، التي تتحدث عن مواجهة مرحلة ما بعد كورونا، تصرح أنها لن توظف ولن تلتزم بترقية الموظفين، فعن أي أوكسجين تتحدث في مشروعها، وهي تقتل ما تبقى من أمل وتعمق معاناة الشغيلة، يصرخ النقابي الاستقلالي، مؤكدا أن قانونا ماليا تعديليا بهذه النبرة غير قادر على تنمية البلاد ولا ضمان شروط الخروج من الأزمة، التي عرت عنها الجائحة، بل إن المشروع يحاول شرعنة عيوب القانون المالي السابق، وتضمينها بطرق قانونية.

وتمنى اللبار صادقا أن تتجاوب الحكومة مع تعديلات الأحزاب الوطنية وممثلي المأجورين والغرف في الغرفة الثانية، علها تحفظ ماء الوجه، وتخفف نسبيا من التوجه الفضفاض للمشروع، بما يضمن التوازن المنشود بين الرهانات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، في قانون مالي تعديلي يليق بالتوجيهات الملكية.

بنشعبـون: البعـد الاجتماعـي حاضـر بقـوة

رفع استثمارات الميزانية العامة بـ7,5 ملايير درهم رغم تراجع الموارد بـ 40 مليار درهم

أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن البعد الاجتماعي حاضر بقوة في إطار مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020.

وقال بنشعبون، جوابا عن تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع القانون، إن هذا النص “الذي تتم مناقشته اليوم، هو مشروع قانون مالية معدل لقانون المالية للسنة المالية 2020، وبالتالي، فهو يشكل استمرارية للأولويات الاجتماعية، التي حددها قانون المالية السنوي، بل يشكل تعزيزا وتقوية لهذه الأولويات، من خلال توطيد التدابير المتخذة لدعم قطاع الصحة، وتقوية القدرة الشرائية للأسر المغربية، ودعم المقاولة، من أجل الحفاظ على مناصب الشغل”. وأبرز الوزير أنه عكس ما يتم تداوله، فالمقاربة المعتمدة من قبل الحكومة، بعيدة كل البعد عن التقشف، أو تدبير التوازنات، التي تبقى ضرورية على أي حال، مسجلا أنه رغم التراجع المتوقع للموارد بحوالي 40 مليار درهم، فقد تم رفع استثمارات الميزانية العامة للدولة بـ7,5 ملايير درهم، من خلال إعادة ترتيب الأولويات على مستوى النفقات.

ولفت الانتباه إلى أنه لم يتم تقليص نفقات الاستثمار بالقطاعات الاجتماعية، بل ستتم مواصلة الاستثمار فيها بالوتيرة ذاتها، وأكد الوزير أن قطاع الصحة حظي بما يلزم من دعم لمواجهة التداعيات الصحية للأزمة، مشددا على أن مشروع قانون المالية المعدل يولي أيضا أهمية كبيرة لمواجهة آثار الجفاف، وتزويد السكان بالماء الصالح للشرب، وبالأخص في العالم القروي، من خلال تخصيص الاعتمادات الضرورية لإنجاز تدابير استعجالية ذات أولوية، لتأمين تزويد السكان الموجودين بالأحواض المائية التي تعاني الإجهاد المائي، بالماء الصالح للشرب.

ونفى بنشعبون وقوع أي تقليص لميزانيات الجماعات الترابية، مشيرا إلى أنه “كما تأثرت الميزانية العامة للدولة بتراجع موارد الضريبة على القيمة المضافة، فمن الطبيعي أن تتأثر كذلك ميزانية الجماعات التي تحظى بحصة 30 بالمائة من هذه الضريبة، وموضحا في هذا السياق “نحن بصدد إيجاد الحلول لتمكين هذه الجماعات من الإمكانيات اللازمة لممارستها لمهامها”.

وقال إن التدبير المتعلق بعدم فتح مناصب مالية جديدة يهم فقط 2021، ويستثني قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية، التي تمثل لوحدها أزيد من 90 بالمائة من مجموع المناصب المحدثة، من قبل مجموع القطاعات الوزارية، وهو ما يعني أن الحد من التوظيف يهم فقط 10 بالمائة من المناصب المالية الجديدة.