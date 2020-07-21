فريق للقبض على الأضاحي الهاربة

يخضع فريق القبض على الأضاحي الهاربة من أصحابها، في ولاية أرزينجان التركية، لتدريبات شاقة مثل الجري والرماية لاكتساب القوة واللياقة. ويتألف الفريق من 10 أشخاص، تدربهم بلدية أرزينجان، مجهزين ببنادق تخدير، وحصان، ودراجة رباعية، وطائرة “درون”، لتسهيل عملية القبض على الأضاحي الهاربة في أقصر وقت. وخلال التدريب يتعلم الفريق كيفية التعامل مع الأضحية، والقبض عليها عبر إلقاء حبل دائري في عنقها أو تخديرها عند الضرورة. وهذه العملية تستوجب من الفريق التحلي بالقوة واللياقة والخفة، لذلك فأعضاء الفريق يتمرنون على الجري مرتين يوميا للحفاظ على لياقتهم، ويخضعون لتدريبات رياضية. وفي حديث للصحافة، قال أرجان طانري وردي، مدير الشؤون البيطرية في بلدية أرزينجان، إن البلدية تقوم دوريا بهذه التدريبات لفريق القبض على أضاحي العيد الهاربة.

طفلة أُجبرت على الزواج من رجلين

عانت طفلة كينية بسبب أسرتها التي أجبرتها على الزواج مقابل المال، إذ زوجها والدها من رجل يبلغ من العمر 51 عاما، وبعد أقل من شهر تم تزويجها لرجل آخر. ودفع الزوج الأول 4 أبقار مقابل الزواج من الفتاة ذات الـ 12 عاما، ثم هربت مع رجل آخر يبلغ من العمر 35 عاما وتزوجته. وفي الزيجة الثانية أنقذها أحد المدافعين عن حقوق الأطفال بالتعاون مع المسؤولين الحكوميين، حيث يعتبر زواج الفتيات أقل من 18 عاما جريمة يعاقب عليها القانون في كينيا. وتواصل الشرطة البحث عن والد الطفلة، والمنتظر أن يسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات أو تغريمه ما يصل إلى 10 آلاف دولار.

يغامر بحياة طفله لالتقاط صورة

أظهر مقطع فيديو قيام أب بتعريض حياة ابنه للخطر في طريق جبلي شهير بالصين. وأظهر الفيديو الأب في وضعية القرفصاء وهو يمسك بالطفل الصغير بين يديه، فيما كانت قدماه على جدار الجبل، ما يجعله في وضع خطير. وكان أحد الأشخاص بالقرب منهما يحاول التقاط صور تذكارية للابن. والتقط سياح فيديو للأب وهو يدلي ابنه البالغ من العمر 5 سنوات على حافة طريق جبلي، يعرف باسم “هونغ جينغ”، في منطقة فانغسان في العاصمة بكين، وفق ما ذكر موقع “دايلي ستار”.