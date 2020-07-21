الضمان الاجتماعي … الشروع في صرف التعويض الجزافي للأجراء عن يونيو

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه سيتم ابتداء من غد الأربعاء (22 يوليوز الحالي)، الشروع في صرف التعويض الجزافي الممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، للأجراء المخول لهم الحق في التعويض الجزافي كوفيد-19 ، عن يونيو.

وأوضح الصندوق في بلاغ له، اليوم الثلاثاء ،أنه سيتم أداء التعويض عبر تحويل بنكي لفائدة الأجراء الذين يتوفر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على حساباتهم البنكية، أما بالنسبة للأجراء الآخرين، فإن صرف تعويضاتهم سيكون عبر وكالات وفاكاش بعد التوصل برمز الأداء سواء بواسطة رسالة قصيرة (sms) على الهاتف، أو بواسطة رسالة بريدية على العنوان المسجل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما يمكن للمعني بالأمر، يضيف المصدر ذاته، الحصول على رمز الأداء على بوابة المؤمن لهم (https://www.cnss.ma/portail_cnss) أو من خلال الاتصال بالمجيب الآلي على الرقم 00 71 44 20 05.

وحرصا على سلامة الأجراء وغيرهم، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يهيب بجميع المستفيدين أن يتخذوا الاحتياطات الوقائية اللازمة أثناء صرفهم للتعويض.