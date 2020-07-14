استئناف حركة القطارات من وإلى طنجة

تستأنف القطارات التي تؤمن محاور طنجة البيضاء، عبر “البراق”، وطنجة فاس عبر “الأطلس”، حركتها، غدا (الأربعاء)، حسب ما أعلنه المكتب الوطني للسكك الحديدية، في بلاغ عممه على وسائل الإعلام الوطنية، تطبيقا للقرار المتخذ من قبل السلطات العمومية حول رفع تقييد حركة سير القطارات من وإلى طنجة الصادر، أمس (الاثنين)، داعيا الزبناء إلى الاستعلام عن مواقيت القطارات، عبر بوابة المكتب الإلكترونية، أو من خلال الاتصال بمركز خدمة الزبناء.

ومنعت السلطات، أمس (الاثنين)، حركة القطارات الذاهبة من وإلى طنجة، بعد فرض الحجر الصحي على المدينة بسبب ارتفاع حالات الإصابة بـ “كورونا” فيها خلال الأسبوع الماضي، قبل أن تتراجع عن قرارها، دون سبب واضح.

وكان من شأن وضع المدينة تحت الحجر الصحي وتعليق خدمات النقل العمومي، سواء الطرقي أو السككي، انطلاقا من أو في اتجاه المدينة، أن يعرقل عملية تدبير الرحلات الدولية، بالنسبة إلى المهاجرين والعالقين والعائدين إلى المغرب.

كما أعلن المكتب أيضا، من خلال بلاغ آخر، عودة الرحلات الرابطة بين البيضاء الميناء ومطار محمد الخامس، بشكل تدريجي، ابتداء من غد (الأربعاء)، في إطار العملية الاستثنائية المتعلقة بولوج المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب إلى التراب الوطني.

ويتضمن البرنامج اليومي عرضا مكونا من 18 قطارا، بالإضافة إلى إعادة فتح محطة مطار محمد الخامس، الذي ستتم ملاءمته وفق تطور الطلب وحسب برنامج الرحلات الجوية لشركات الطيران، يقول البلاغ الذي تم تعميمه على وسائل الإعلام.

وستصاحب استئناف الرحلات على هذا الخط، مجموعة من الإجراءات الخاصة والتدابير الاحترازية، التي اتخذها المكتب، من أجل تعزيز السلامة الصحية وضمان الشروط الوقائية الضرورية لتنقل آمن وفي أحسن الظروف، مشيرا إلى أن المكتب يحرص على مواصلة التدبير الاستثنائي المتعلق بضبط نسبة ملء القطارات، مع إلزامية الحجز المسبق، حسب البلاغ.

نورا الفواري