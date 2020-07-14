جبلان … صوة لمعاناة رياضيي الاحتياجات الخاصة

قال يوسف جبلان رياضي سباقات على الكرسي من ذوي الاحتياجات الخاصة، إنه يعيش معاناة كبيرة رغم تمثيله للمنتخب الوطني في مسابقات كثيرة، بل وكان يتنقل من ماله الخاص في غياب للدعم.

وأضاف جبلان المنتمي للجمعية الرياضية لذوي الاحتياجات الشخصية، أن أغلب الرياضيين في مجاله اعتزلوا بسبب نقص الدعم، رغم أنهم أصروا على حمل قميص المنتخب وتمثيله في مسابقات قارية وعالمية سابقا، بل وتوج بألقاب عديدة.

ويمارس جبلان بالجمعية المذكورة منذ شتنبر 1988، إذ كان من الأوفياء لها وكان يلبي النداء للمشاركة في المسابقات محليا وقاريا، رغم أنه لم يتلق دعما كافيا طيلة الفترة السابقة.

ويعمل جبلان اليوم حارس للسيارات، إذ تحدث بتأثر ل”الصباح” عن أن ما قدمه وطموحاته في السابق، كانت كبيرة جدا، لكن نقص الدعم أوقف أحلامه.