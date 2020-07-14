مصالحة نقابية في الشباب والرياضة

عقدت الجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لقاءها التواصلي السادس مع ممثلي المكاتب الإقليمية بجهة البيضاء-سطات، أول أمس (الأحد)، على أحد تطبيقات التواصل عن بعد، برئاسة أحمد بلفاطمي الكاتب الوطني للجامعة، ومهى كنيكسي الكاتبة الجهوية للجامعة بالجهة المذكورة.

وناقش اللقاء الذي شارك فيه كتاب وممثلو الأقاليم بالجهة، مستجدات الوضع القطاعي بالجهة، بالإضافة إلى الاطلاع على مخرجات الاجتماع، الذي عقدته الجامعة الوطنية مع نادية بنعلي الكاتبة العامة لقطاع الشباب والرياضة، وأكدته فيه استعداد الوزير للعمل على حل الملفات العالقة وعلى رأسها ملف الأطر المساعدة، بتنسيق مع بديعة الوهابي الكاتبة الوطنية للكتابة الوطنية للأطر المساعدة بقطاع الشباب والرياضة.

ووعدت الكاتبة العامة الجامعة بعقد مجموعة اجتماعات شهرية مع الجامعة في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي، وتجسيد روح المقاربة التشاركية، الهادفة إلى الانفتاح على الفرقاء النقابيين الأكثر تمثيلية بالقطاع. وبعد مناقشة الوضع التنظيمي للفروع الإقليمية للجامعة بالجهة، أكد المشاركون على ضرورة إعادة تجديد وتأسيس من مجموعة من المكاتب الإقليمية الموجودة بالجهة، بغية إطلاق دينامية نقابية قوية على مستوى الجهة.

وأكد المجتمعون تشبثهم بكنيكسي كاتبة جهوية للجامعة بالبيضاء-سطات، فيما نوه أحمد بلفاطمي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية بعمل مهى كنيكسي الكاتبة الجهوية للجامعة على مجهوداتها من أجل الرقي بالعمل النقابي للجامعة وتواصلها الدائم والمستمر مع مناضلي ومناضلات الجهة، وعملها الدؤوب لخدمة شغيلة القطاع.

ي. ق