تاريخ المغرب … بكل بساطة

برز اسم نوفل الشعرة، أخيرا، باعتباره واحدا من الأسماء التي بدأت ترسم لنفسها خطا تصاعديا، وتقدم إنتاجا مرئيا ومسموعا يجمع بين جمالية الصورة والمعلومة التاريخية الدقيقة، من خلال برنامج “ماروكان هيستوري”.

ويلخص الشعرة فكرة برنامجه بأنها مشاركة أو “بارطاج” لما قرأه وما يعرفه مع جمهور الأنترنت العريض والمتنوع، عبر قناته الخاصة في يوتوب، معتبرا التاريخ الشفهي أسلوبا كان وما زال فعالا في نقل المعلومة بشكل حكواتي مبسط، وأن شغفه بالقصص والتاريخ ليس وليد اليوم، بل لازمه منذ الصغر حين كان ينغمس في مكتبة والده، ليردد ما قرأ على مسامع أقرانه من الأطفال.

ونقل الشغف الطفولي الشعرة، المقيم حاليا ببلجيكا، إلى رغبة في الإمساك بخيوط وتفاصيل جوانب من تاريخ المغرب، وهو ما حققه من خلال سلسلة “ماروكان هيستوري” التي غاصت في سير وحكايات ومحطات من هذا التاريخ.

ومن الشخصيات والمواضيع التي تناولها الشعرة في برنامجه، بأسلوب مبسط، “إدريس البصري” و”انقلاب الصخيرات” و”الجنرال مولاي حفيظ العلوي” و”الروكي بوحمارة” و”مغاربة فرانكو” و”قضية الحاج ثابت” و”قضية المهدي بن بركة” و”معركة وادي المخازن” و”قضية عمر الرداد” و”الجنرال أحمد الدليمي” وغيرها.

عزيز المجدوب