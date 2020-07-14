كمامات مرصعة بالألماس

وضع صاحب متجر للمجوهرات في الهند لمسته الخاصة على عدد من الكمامات، التي أصبحت جزءا من معالم الحياة اليومية بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم. وعرض ديباك تشوكسي، صاحب المتجر الواقع في مدينة سورات بولاية جوجارات بغرب الهند، على زبائنه كمامات مرصعة بالألماس والذهب. وقال تشوكسي، إنه استخدم الذهب في تزيين الكمامات بالإضافة إلى قطع الألماس الأمريكية والألماس الحقيقي، وفقا لوكالة “رويترز”. والمفاجأة أن الكمامة المزينة بالذهب والألماس الأمريكي تباع بما يعادل 1995 دولارا، بينما تبلغ تكلفة الكمامة المرصعة بالألماس الحقيقية والذهب نحو 5322 دولارا، وفقا لتشوكسي.

غرفة زجاجية لكل زبون بالمقهى

ملأ مقهى ومطعم بمدينة لوس أنجلوس مرأب السيارات المفتوح الخاص به بحجيرات صغيرة زجاجية، لمساعدة زبائنه على الشعور بالأمان خلال جائحة فيروس كورونا. وكان مقهى ليدي بيرد في حي إيكو بارك الراقي في المدينة، أغلق أبوابه أثناء بداية الجائحة مارس الماضي. وعندما سمحت السلطات باستئناف نشاط المقاهي في الأجزاء الخارجية منها، كانت مالكته ميستي منصوري مستعدة بأن عمدت إلى تحويل مرأب السيارات إلى حديقة ملأتها بالورود والأعشاب والنباتات وكذلك بالحجيرات الزجاجية الخاصة. وأتى ذلك الاستثمار أكله مع حظر حاكم ولاية كاليفورنيا ارتياد الأماكن المغلقة بالمقاهي والمطاعم بأغلب مناطق الولاية في أواخر ماي الماضي، بعد بلوغ حالات الإصابة بكورونا مستويات قياسية مرتفعة وزيادة معدل دخول المستشفيات جراءها 50 في المائة في أسبوعين.

أنثى حمار تتحول إلى نجمة

تحولت أتان في كندا إلى نجمة مدرة للأموال، إذ استحوذت إطلالتها المفاجئة خلال الاجتماعات التي تعقد بالفيديو عبر تطبيق زوم على الإعجاب، وأصبحت أنثى الحمار هذه وسيلة لتمويل ملجأ لحيوانات المزارع تراجعت مداخيله إثر توقف الزيارات إليه بسبب جائحة كوفيد-19. وما إن انضمت الأتان الرمادية والبيضاء اللون “باكويت” إلى اجتماع افتراضي على زوم بمشاركة عدد من الأشخاص، حتى عبر المشاركون عن تفاجئهم وعن استحسانهم للفكرة الظريفة. وما لبثوا أن انفجروا ضحكا عندما قال تيم فورس، أحد المتطوعين في الملجأ، “نحن نقتحم اجتماعكم. أعرفكم بباكويت، وهي مقتحمة اجتماعات شهيرة”.

وأوضح فورس لوكالة الصحافة الفرنسية أن “باكويت” تنضم إلى الاجتماعات “بطلب من الناس” بهدف “تحقيق مدخول مالي”. وشرح أنها “وسيلة لجمع الأموال لتوفير التغذية للأبقار، وخصوصا خلال مرحلة جائحة كوفيد-19”.