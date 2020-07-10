طقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن عددا من مناطق المملكة ستشهد طقسا حارا غدا السبت وبعد غد الأحد .

وأوضحت المديرية ،في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، أن عمالات وأقاليم أسا – الزاك ، بني ملال، بولمان، الحاجب، قلعة السراغنة، السمارة، فاس، الفقيه بن صالح، كلميم، الخميسات، خنيفرة، خريبكة، مراكش، مكناس، مولاي يعقوب، وزان، الرحامنة، صفرو، سطات، سيدي قاسم، تاونات، تارودانت، طاطا وزاكورة ، ستشهد غدا السبت وبعد غد الأحد، طقسا حارا حيث ستترواح درجات الحرارة بين 42 و45 درجة .

وتابع المصدر أن الطقس سيكون حارا نسبيا إلى حار ،اليوم الجمعة، بأوسرد وآسا – الزاك والسمارة وطاطا وزاكورة . وأشار المصدر ذاته إلى أنه يتوقع هبوب رياح قوية نسبيا (من 60 إلى 70 كلم/س) من القطاع الشرقي ، يوم غد السبت، بطنجة – أصيلة، المضيق – الفنيدق، فحص – أنجرة ، وتطوان.