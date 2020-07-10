تسجيل 115 حالة مؤكدة جديدة بالمغرب

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 115 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم الجمعة،ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 15 ألفا و194 حالة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 11 ألف و 705 حالات بعد تماثل 258 حالة جديدة للشفاء، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 243 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة .

الرباط – سلا – القنيطرة 4

الدار البيضاء – سطات 18

طنجة – تطوان – الحسيمة 17

مراكش – أسفي 50

فاس – مكناس 12

بني ملال – خنيفرة 2

كلميم – واد نون 4

العيون – الساقية الحمراء 18

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 825 ألفا و 624 حالة .

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.