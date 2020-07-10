الحمل

تشعر أن الجميع يستمتعون بحياتهم إلا أنت. عليك أن تدرك شيئا مهما جدا اليوم وهو أنه لا يوجد شخص يعيش حياة سعيدة خالية من أي مشاكل.

الثور

تعلم إدارة أولوياتك بشكل أفضل. لا تضع الأشياء غير المهمة مع الأمور التي لا تحتمل التأجيل. ستنجز أعمالا جميلة تفخر بها و تكون محط أنظار المسؤولين عنك.

الجوزاء

لا تتصرف اليوم كما يفعل الآخرون. يجب أن يكون لك رأي وشخصية مستقلة. تصرفاتك العقلانية ستجعلك بمنأى عن أي مشكلة أو مواجهة عنيفة مع الآخرين.

السرطان

كن مستعدا للأيام المقبلة فهي ستكون أكثر إشراقا وهدوءا ممّا تتوقع اليوم. إذا كنت عاجزا عن ممارسة أي نشاط رياضي، فخذ وقتك للاسترخاء ولاستنشاق الهواء النقي.

الأسد

إذا شعرت بضغط أو صداع في رأسك، عليك أن تأخذ فسحة من الوقت للراحة وقم بعمل أي نشاط بدني لتنظيم النفس ونبضات القلب.

العذراء

الأجواء اليوم لا تسمح لك بالمرح أو الضحك لذلك يجب أن تضع في الحسبان أن تكون صارما في تعاملك مع الآخرين. تعامل مع كل شيء بطريقة واقعية.

الميزان

احذر من المواقف التي قد تجعلك مرتبكا ومتوترا. احذر من إخبار أحد الأشخاص بمعلومات خاطئة أو غير مفهومة. ربما ينفعل الآخرون بسبب تصرفاتك ويتوعدونك.

العقرب

هناك بعض التغيرات التي تحدث في حياتك، فلا تخجل من ذلك، واستقبل العالم بترحاب. سوف تلتقي بأشخاص جدد يمكنك الاستمتاع معهم وإقامة علاقات ذات معنى.

القوس

تنهال عليك العروض والفرص المهمة فاستغلها لتثبت مكانتك في العمل. يحتاج الحبيب إلى مساندة منك فكن إلى جانبه لتخطّي الصعاب والأزمات.

الجدي

تتوتر اليوم علاقتك العاطفية وتهتم بمناقشة الحبيب في المشاكل التي تواجهك لإيجاد حلول لها. ننصحك اليوم بأن تتخذ قرارات حاسمة بشأن علاقتكما.

الدلو

تنمو علاقات رومانسية جديدة من خلال نشاط جماعي متعلق بأحداث رياضية. كن حذرا بشأن الزملاء الذين لا يدركون أفضل اهتماماتك.

الحوت

تتخلص بمهارة من لعبة التنافس التي تجري من حولك في إطار العمل، وتؤمّن مصالحك الشخصية حتى لو جاءت على حساب مصالح الآخرين مما يتسبب بابتعاد الزملاء عنك.