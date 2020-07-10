رأفت تعاني وعكة صحية

تعاني الفنانة لطيفة رأفت وعكة صحية بسبب وجود حصى في الكلي، حسب ما كشفت عنه مصادر مقربة منها، حيث مازالت تخضع للعلاج.

ونشرت لطيفة رأفت صورة على حسابها على “إنستغرام” داخل إحدى العيادات الطبية أثناء عملية الكشف، الأمر الذي فاجأ جمهورها الذي تمنى لها الشفاء العاجل.

وعبر عدد كبير من أصدقاء الفنانة لطيفة رأفت من الوسط الفني عن متمنياتهم بالشفاء لها ومن بينهم سعيدة شرف وخولة بنعمران وحمزة لبيض والإعلامي عبد الله منتصر.

ونشرت لطيفة رأفت قبل وعكتها الصحية صورة أثناء تجولها بأحد شوارع الرباط علقت عليها قائلة “استرجاع الذكريات وأنا أتجول في شارع علال بن عبد الله، وزيارة بعض المحلات التجارية التي كنت أزورها من قبل…أتمنى أن تعود الحياة إلى طبيعتها في عاصمة الأنوار قريبا إن شاء الله”.

أ . ك