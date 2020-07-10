إيلـي تحـن لوالدهـا

نشرت مغنية الراب إلهام العرباوي الملقبة بـ”إيلي” أو “بنت الستاتي”، صورة من فترة الطفولة، جمعتها بوالدها الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي ، عبر حسابها الرسمي ب”أنستغرام”، أرفقتها بتعليق “عمر الطفولة قصير ولا يعوض”.

يذكر أن الرابورة المغربية إلهام العرباوي، طلبت السماح، أخيرا، من والدها عبد العزيز الستاتي، خلال حلولها ضيفة على أحد البرامج الفنية الحوارية التي تبثها قناة “شدى تيفي”.

وظهرت إيلي خلال هذا البرنامج وهي تذرف الدموع وتطلب الصفح من والدها قائلة :”كنقولو سمح ليا والإنسان كامل كيغلط”.

يشار إلى أن العلاقة بين الستاتي وإلهام جد متوترة ومنذ سنوات، إذ يصر الفنان عبد العزيز الستاتي على التبرؤ من إيلي ونفي أي صلة أو قرابة بها، فيما تصر على أنها ابنته، وبأن تصرفه هذا نابع من غضبه عليها بسبب جرأة لباسها، وأغانيها وكليباتها.

وتعد أغنية “سمنتاكي” آخر عمل فني لإيلي، التي استعادت حقوقها، عقب حذف اليوتوب لأغنية “جيش رغدة” للمدونة الأردنية، التي اشتهرت في برنامج “سديم” لصناع المحتوى العرب، بعد التبليغ عنها من قبل إلهام التي اتهمتها بسرقة موسيقى الأغنية.

ع . م