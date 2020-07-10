صفاء وهناء وحادثة سير

طمأن التوأم صفاء وهناء جمهورهما على سلامتهما بعد انتشار خبر تعرضهما لحادثة سير، إذ أكدتا عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنهما لم يكونا داخل سيارتهما أثناء اصطدامها.

وقالت الفنانتان في رسالة نشرت على حسابهما على موقع “إنستغرام”، “نكره الخروج يوم السبت، لكن حلت ضيفة علينا ابنة شقيقتنا وقلنا لم لا نخرج رفقتها، لكن بعد تسليم مفاتيح السيارة إلى الشخص المكلف بركنها بثوان قليلة فقط وقع الحادث أمام أعيننا، المهم الحمد لله على لطف الله”.

وأكد التوأم صفاء وهناء أن الخسائر كانت مادية فقط وأنه لحسن الحظ لم يصب أي شخص بأذى، معبرتين عن شكرهما لجمهورهما الذي أبدى تخوفه عليهما، كما عبر عن الأمر ذاته عدد من أصدقائهما من الوسط الفني من بينهم الفنان الشعبي عبد الله الداودي.

وتقاسمت صفاء وهناء مجموعة من الصور مع متابعيهما على “إنستغرام”، بعد استئناف مجموعة من أنشطتهما بعد الحجر الصحي، حيث كانت قاعة للتمارين الرياضية من بين وجهاتهما.

ومن جهة أخرى، كانت صفاء وهناء تنشران باستمرار صورا لهما داخل الحجر الصحي وتوجهان رسائل كثيرة إلى متابعيهما بهدف حثهم على الالتزام به حفاظا على سلامتهم وسلامة المغاربة.

أ . ك