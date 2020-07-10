السلاح لإيقاف جانحين

اضطر أفراد الشرطة بولاية أمن مكناس، صباح أول أمس (الأربعاء)، لإشهار أسلحتهم الوظيفية دون استعمالها، خلال تدخل أمني لإيقاف شخصين كانا في حالة هيستيرية واندفاع قوي وعرضا سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض على مرأى المارة وسط المدينة الجديدة بمكناس.

وأفادت مصادر مطلعة، أن دورية لشرطة النجدة، تدخلت في الوقت المناسب لإيقاف المشتبه فيهما، يبلغان 24 سنة و34، كانا في حالة تخدير متقدمة ويتبادلان العنف بواسطة أسلحة بيضاء بسوق الجملة للخضر والفواكه، قبل أن يبديا مواجهة عنيفة في وجه الأمنيين، وهو ما اضطرهم لإشهار أسلحتهم الوظيفية بشكل احترازي مكن من تحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيهما واعتقالهما وحجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء. وتم الاحتفاظ بأحد المشتبه فيهما تحت المراقبة الطبية بمستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية.

حميد بن التهامي (مكناس)