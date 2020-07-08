مداهمة حانة بـ “كابونيغرو” لخرق توقيت الإغلاق

داهمت السلطات المحلية والأمنية بمرتيل، في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأربعاء)، مطعم/حانة، تابع لإحدى المركبات السياحية بطريق “كابونيغرو”، لعدم احترام صاحبه توقيت الإغلاق المحدد في 12 ليلا، كما تم الاتفاق عليه في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لخطر انتشار وباء كورونا.

وحسب مصادر “الصباح”، أسفرت عملية المداهمة عن ضبط عدد من الأشخاص منهمكين في احتساء الخمر، ليتم إيقاف أربعة أشخاص، ويتعلق الأمر بمسير الحانة، وثلاثة من مساعديه، إذ تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.

يوسف الجوهري (تطوان)