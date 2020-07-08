إغلاق مقهى بـ “كابونيغرو” بعد إصابة عامل بكورونا

أغلقت السلطات المحلية بعمالة المضيق الفنيدق، مساء أمس (الثلاثاء)، مقهى مشهور بطريق شاطئ “كابونيغرو”، بشكل مؤقت، وذلك بعد ثبوت إصابة أحد مستخدميها، وهو المكلف بالتسوق ونقل العمال، بفيروس كورونا.

وباشرت السلطات المحلية إغلاق المقهى احترازيا بعدما تم التأكد من إصابة أحد العاملين بها بفيروس كورونا، كما طالبت جميع العاملين بالمقهى والتي تعرف كل مساء اكتظاظا، بالخضوع لتدابير الحجر الصحي بمنازلهم لمدة 14 يوما، قصد أخذ عيناتهم والتأكد من حالتهم الصحية.

يوسف الجوهري (تطوان)