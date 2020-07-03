تسجيل 246 إصابة جديدة صباح الجمعة

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 246 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 13 ألفا و215 حالة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 9158 حالة بعد تماثل 68 حالة جديدة للشفاء، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 230 بعد تسجيل حالة واحدة.

توزيع الخالات حسب الجهات:

الرباط – سلا – القنيطرة 13

الدار البيضاء – سطات 31

طنجة – تطوان – الحسيمة 84

مراكش – أسفي 74

فاس – مكناس 45

درعة – تافيلالت 1

سوس – ماسة 1

كلميم – واد نون 1

العيون – الساقية الحمراء 5

الداخلة – واد الذهب 1

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 712 ألفا و312 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.