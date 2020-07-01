800 ألف ينتظرون دعم الحكومة

استاء 400 ألف من أرباب الأسر من الذين رفضت لجنة اليقظة، شكايتهم، وهاجموا وزراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبثوا أشرطة فيديو، متهمين الحكومة بـ “البخل”، والوزراء بـ “الحكارة” لأنهم رفضوا منحهم إعانات تتراوح قيمتها بين 800 درهم و1200.

وصب الذين رفضت شكاياتهم، جام غضبهم على وزراء لجنة اليقظة الاقتصادية، لأن المبلغ الإجمالي لمنحة الدعم لن يتجاوز 480 ألف درهم، وهو مبلغ ضئيل مقارنة مع ما ينفقه الوزراء سنويا في شراء الهدايا، والتعاقد مع مموني الحفلات، وتأثيث مقار الوزارات، وشراء الورود التي تصل فواتير بعضها إلى 100 مليون سنتيم سنويا.

كما مل 800 ألف شخص من الانتظار، من الذين لم ترد لجنة اليقظة على شكاياتهم، معتبرين أن الوزراء الذين يتقاضون أجورا كبيرة، مثلهم مثل المديرين العامين للمؤسسات العمومية، لا يمكنهم أن يعطفوا على الفقراء المعدمين، من الذين فقدوا عملهم، بينهم ستة ملايين مستخدم، غير مصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم أن أغلبهم يشتغل في القطاعات التي تسمى مهيكلة، مثل مكاتب المحاماة والأطباء والمصحات الخاصة، والمهندسين، والموثقين، والمطاعم، والحانات، والملاهي الليلية، والحمامات…

أ . أ