أوزيل يتعرض لانتقادات

طالت انتقادات شديدة الدولي الألماني مسعود أوزيل، بعدما نشرت وسائل الإعلام صورة له بمظلة في كرسي بدلاء أرسنال، خلال مباراة الفريق أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي.

وذكرت وسائل الإعلام أن مستوى أوزيل تراجع كثيرا، وأن رحيله عن الفريق اللندني بات قريبا، مذكرة الجماهير براتبه الضخم.

واستغلت بعض وسائل الإعلام صورة المظلة، لانتقاد الدولي الألماني، ما فتح المجال أمام اندلاع ملاسنات بين عشاق أوزيل ومعارضيه في وسائل التواصل الاجتماعي.

وفسر محبو أوزيل الصورة بأشعة الشمس، منتقدين استغلالها من قبل بعض الذين يكرهون الدولي الألماني، ويرغبون في مغادرته لأرسنال.