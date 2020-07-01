زياش يودع أجاكس

ودع الدولي المغربي حكيم زياش، أجاكس أمستردام الأسبوع الماضي، بتلقي هدية من إدارة النادي، بملعب التداريب.

وحضر لاعبو الفريق ومسيروه لحفل توديع زياش، الذي كان بسيطا، اعترافا له بما حققه مع الفريق وما قدمه في السنوات الأخيرة.

وتحدث زياش لمكونات الفريق لدقائق، شاكرا إياها على هذه السنوات الرائعة، ومتمنيا أن يواصل الفريق نجاحه المحلي والقاري بتحقيق الألقاب، معترفا أنه قضى أفضل لحظات مسيرته لحد الآن.

وانتقل زياش لتشيلسي الإنجليزي، إذ سيكون عليه الالتحاق بالفريق اللندني في نهاية يوليوز، ليبدأ تحضيرات الموسم الجديد التي لن تتعدى أسبوعين.

ويلعب زياش مع أجاكس منذ غشت 2016، حين رصدته الإدارة التقنية بتفينتي الهولندي، الذي خطف فيه الأنظار، وانتقل حينها لأجاكس ب 11 مليون أورو، فيما بات اليوم يساوي أكثر من 40 مليارا.