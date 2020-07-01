أغويرو يطمئن عشاقه

طمأن الدولي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، لاعب مانشستر سيتي، محبيه على حالته الصحية، بعدما نشر صورة له في مستشفى، بعد إجراء عملية جراحية جديدة على ركبته، بعد إصابة تعرض لها خلال مباراة فريقه وبيرنلي في الدوري الإنجليزي.

وعرف أغويرو بكثرة الإصابات التي غيبته عن الملاعب، وتمنى له عشاقه الشفاء للعودة بقوة للملاعب، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد في غشت المقبل.

وفقد أغويرو وزملاؤه ب»السيتي»، لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم لصالح ليفربول، المتوج به أخيرا بعد خسارة مانشستر سيتي بملعب تشيلسي بهدفين لواحد.

وسيكون غياب أغويرو، فرصة للبرازيلي غابرييل خيسوس للعب أساسيا في هجوم مانشستر، إلى جانب رياض محرز المتألق في المباريات الأخيرة، وبيرناندو سيلفا.