روبن يرفض الاعتزال

قرر الدولي الهولندي السابق، أرين روبن، العودة للملاعب والتراجع عن قرار اعتزاله، بعد مغادرته لبايرن ميونيخ، ليوقع مع غرونينغن الهولندي، النادي الذي شهد تألقه لأول مرة.

وقدم غرونينغن لاعبه الجديد، الذي أكد أنه أراد رد الجميل لناديه الأم، قبل مغادرة الملاعب بصفة نهائية.

ويمارس غرونينغن بالقسم الأول الهولندي، إذ قدم هذا الموسم مستوى رائعا، جعله ينهي ترتيب البطولة تاسعا ب 35 نقطة، بعد تحقيقه عشرة انتصارات من 26 مباراة، قبل إنهاء الموسم بسبب كورونا.ووقع روبن البالغ من العمر 36 سنة، أول عقد احترافي له مع غرونينغن في 2000، قبل أن يبدأ مسيرة حافلة قادته لريال مدريد وتشيلسي وبايرن ميونيخ، الذي أنهى مسيرته فيه العام الماضي، بعدما لعب له 312 مباراة في عشر سنوات.

واستحسن الهولنديون قرار روبن بالعودة لغرونينغن، لمساعدة الفريق على تحقيق نتائج جيدة، في السنوات المقبلة، وتأكيد صحوته الذي قادته للحفاظ على مكانته بالقسم الأول.