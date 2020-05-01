فضيحة تهز عمالة سيدي سليمان

طالبت فيدرالية الجمعيات والتحالف الجهوي لمؤسسات المجتمع المدني بسيدي سليمان، من عبد الوافي لفتيت، وزير، الداخلية، بفتح تحقيق في استغلال الظرف الوطني الطارئء وجمع أموال والتلاعب في عمليات توزيع المساعدات.

وعبرت جمعيات المجتمع المدني، عن استياءها الشديد من ممارسات وصفتها بغير أخلاقية، المتمثلة في استغلال الظرف الوطني وجمع مساهمات مادية بشكل عشوائي، كما أشارت الى مزاعم تخص “سوء التدبير عملية توزيع القفة الخاصة بجائحة فيروس كورونا من طرف بعض رؤساء المصالح بعمالة اقليم سيدي سليمان”.

وفق افادات المصدر نفسه، استأتر عدد من “موظفي مصلحة الشؤون الاقتصادية” بالأعطيات لأنفسهم، وعلت روح المحاصصة والطائفية بينهم، على صوت المسؤولية والواجب الوطني، وهو ما خلف استياء كبيرا في صفوف الفئات المتضررة بمدينة سيدي سليمان”، وفق الشكاية المرفوعة الى وزير الداخلية.

ودعت فدرالية جمعيات سيدي سليمان، والتحالف الجهوي لمؤسسات المجتمع المدني، الموقعان على الشكاية من وزير الداخلية من موقع الحس والواجب الوطني العالي والحرص الدائم على ضمان الاستقرار والحفاظ على السلم الاجتماعي، الى القضاء على كل السلوكات المشبوهة.

عبد الله الكوزي