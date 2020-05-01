محاولة فرار مهاجرين غير شرعيين من مركز للإيواء بالعيون

علم لدى ولاية أمن العيون، أن مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، الذين يتم إيواؤهم بمركز للاستقبال في ظل فترة الطوارئ الصحية، أقدموا، منتصف اليوم الجمعة ، على محاولة الفرار من مركز الإيواء وعدم الامتثال، فضلا عن تعريض موظف شرطة لتهديد جدي وخطير.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، وعددهم 78 شخصا، كانوا قد أقدموا على تبادل العنف بواسطة أواني مطبخية، قبل أن يقتحموا الباب الخارجي لمركز الإيواء في محاولة لخرق إجراءات الحظر الصحي، وهو ما اضطر أحد عناصر المجموعة المتنقلة لحفظ النظام لاستخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين مطاطيتين في الهواء للتحذير والإنذار، قبل أن يصوب عيارا مطاطيا ثالثا أصاب أحد المهاجرين برضوض بسيطة.

وأضاف المصدر أنه تم ضبط الوضع الأمني داخل هذا المركز المخصص لإيواء المهاجرين غير الشرعيين، في حين تم نقل الشرطي وأربعة مهاجرين للمستشفى بعد إصابتهم بكدمات ورضوض نتيجة حالة التدافع وكذا تبادل العنف بواسطة مشتملات فضاء الاستقبال.

واشار المصدر إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعيون فتحت بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.