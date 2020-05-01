في لفتة مميزة مجلس الخميسات يحتفي بأطباء كورونا

حصل الفريق الطبى داخل المستشفى الاقليمي مولاي عبد الله بسلا الذي نجح في انقاد حياة العديد من المصابين بفيروس كورونا على دعم وإشادة كبيرة من مكونات مجلس الخميسات.

وفي لفتة مميزة، قرر حميد بلفيل، رئيس المجلس نفسه، الذي شفي من مرض كورونا، رفقة العديد من الأسماء التي تشتغل في البلدية التي يرأسها، تنظيم حفل كبير لفائدة الأطر الطبية والممرضين والاداريين، من أجل تقديم الشكر والاشادة بالعمل الذي يقومون به ليل نهار لفائدة المرضى الذين يتوافدون على مستوى مولاي عبد الله بسلا من أقاليم الخميسات وتمارة الصخيرات، وسلا والقنيطرة وسيدي سيدي سليمان وسيدي قاسم.



وفى هذا الصدد ، قدم بلفيل الذي كان يتحدث هاتفيا لموقع “الصباح” من الفندق الذي نقل اليه لقضاء أيام الحجر النهائي، الشكر والثناء لطاقم الفريق الطبى والتمريض بالمستشفى نفسه، قائلاً: “أود أن أشكر من كل قلبى بصفتي رئيسا لمجلس الخميسات، الأطباء وملائكة الرحمة الذين أنقذوا حياننا وتعاملوا معنا معاملة أكثر من انسانية”.

عبد الله الكوزي