اختراق موقع وزارة التربية الوطنية يستنفر الحكومة

أدانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي- عملية الاختراق، الذي تعرض لها موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة.

وجاء في بلاغ توضيحي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي أنه “بتاريخ فاتح ماي 2020 تعرض الموقع الإلكتروني لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، لعملية اختراق. وعلى إثر ذلك قامت المصالح التقنية المختصة التابعة للوزارة بإعادة تشغيل الموقع الإلكتروني من جديد بعد أن تأكد لها أن جميع المعطيات الموضوعة فيه سليمة “.

وأشار المصدر ذاته إلى أن ” الوزارة تستنكر هذه التصرفات اللامسؤولة والتي من شأنها حرمان المواطنين من المعطيات والمعلومات الخاصة بالقطاع “، مشيرا إلى أنها بصدد اتخاذ الإجراءات الإضافية اللازمة لتعزيز حماية المعطيات والمعلومات المتوفرة بالموقع الإلكتروني.

وخلص البلاغ إلى أن الوزارة تنسق مع السلطات العمومية المختصة في إجراء تحقيق في الموضوع في أفق متابعة الأشخاص الذين قاموا بهذا العمل الإجرامي.