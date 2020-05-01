تسجيل 106 حالة إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 106 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 4529 حالة.

وأضافت الوزارة، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 1055 حالة، بعد تماثل 71 حالة جديدة للشفاء، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 170 حالة.

وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 31 ألف و274 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.