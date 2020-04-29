وزارة التعليم تنفي الأخبار المتداولة حول إجراء الامتحانات

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، بشكل قاطع ، صحة الأخبار المتداولة حول اجراء الامتحانات.

وجاء في بيان حقيقة للوزارة ردا على ما نشره أحد المواقع الإلكترونية مفاده بأن سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد وجه مراسلة داخلية إلى رؤساء الجامعات بخصوص وضع بروتوكل خاص بإجراء الامتحانات، أن “الوزارة تنفي نفيا قاطعا أن يكون الوزير قد وجه أي مراسلة تتضمن المعطيات التي جاءت في المقال”.

وجددت الوزارة الدعوة إلى ضرورة تحري الدقة والتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة التي تعرض مروجيها للمساءلة القانونية