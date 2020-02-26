تنشيط الغدة الدرقية … تناول اليود والتوابل الحارة

ينصح الأطباء بالإكثار من تناول المواد الغذائية الرئيسية التى تعمل على تنشيط الغدة الدرقية، منها اليود الموجود في بعض الأعشاب البحرية والبيض والزبادي، كما يؤكدون على ضرورة الابتعاد عن السموم الموجودة في أدوات النظافة ومستحضرات التجميل والتبغ والموجات الكهرومغناطيسية الصادرة عن الأجهزة التكنولوجية، لأنها تضعف جهاز المناعة في بعض أجزاء من الجسم، بما في ذلك الغدة الدرقية.

وتشير الدراسات الطبية المجراة في هذا السياق، إلى أن إضافة التوابل الحارة، خاصة الزنجبيل والفلفل، إلى الطعام من الأمور المفيدة للأشخاص الذين يعانون قصور الغدة الدرقية، لأنها تساعد على تنشيط الغدة وفقدان الوزن والشعور بالدفء بسهولة.

يسرى عويفي