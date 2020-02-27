 موسكير: “لا جميلات في فيديو كليباتي”

قال إنه ينتظر حكم المحكمة في قضيته مع جاد المالح

قال الفنان سعيد موسكير في تصريح ل”الصباح”، إنه لا يهتم بالتعاون مع عارضات أزياء أو ملكات جمال أو نساء يتمتعن بقدر كبير من الجمال في فيديو كليباته، موضحا أن أعماله الغنائية أغلبها ذات طابع اجتماعي ولا تتطلب ذلك.

وعن رأيه في استعانة بعض الفنانين بنساء يتمتعن بقدر كبير من الجمال في فيديو كليباتهم، قال “كل فنان تختلف رؤيته عن الآخر، فهناك من يستغل جمال المرأة من أجل جلب نسبة مهمة من المشاهدة”، مضيفا “أما بالنسبة إلي فأفضل دائما التعاون مع فرقة لتقديم لوحات استعراضية”.

وأضاف موسكير “لا أهتم بالجميلات في فيديو كليباتي”، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر تقليدا للفنانين اللبنانيين، الذين يحرصون على أن تكون فتيات جميلات ضمن أعمالهم.

وبشأن جديد القضية، التي رفعها ضد الفكاهي جاد المالح، أكد موسكير ل”الصباح” أنه بانتظار الحكم النهائي مارس المقبل، بشأن استغلال لحن أغنيته بعنوان “ماما” دون موافقته.

وأكد الفنان سعيد موسكير أن عددا من الخبراء الفرنسيين الذين كلفوا بأمر من المحكمة الفرنسية بالبحث في الموضوع قدموا لها إثباتا أن أغنية “ماما” تعود ملكيتها له وليس لجاد المالح، مشيرا إلى أنه استغلها دون موافقته.

وأكد موسكير أن النطق بالحكم النهائي سيجعله أكثر تركيزا على عمله الفني، موضحا أنه طيلة الفترة الماضية اضطر إلى إلغاء العديد من التزاماته الفنية والاعتذار عن بعض الحفلات بسبب تنقله إلى باريس من أجل اللقاء بمحاميته والاطلاع على جديد الملف. واسترسل موسكير قائلا إن قضيته ضد الفكاهي جاد المالح كلفته عدة ملايين من السنتيمات خلال الثلاث سنوات، إلى جانب مصاريف التنقل إلى فرنسا والإقامة، معبرا عن أمله في أن يطوى الملف بالحكم النهائي حتى يركز أكثر على عمله الفني.

يذكر أن أحدث أغاني موسكير هي “لافيدا”، التي قال إنها حققت تجاوبا كبيرا مع الجمهور، كما يستعد لإطلاق عمل غنائي جديد انتهى من تسجيله وينشغل بوضع الترتيبات لتصوير فيديو كليبه.

أمينة كندي