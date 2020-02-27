سينا غاضبة من لحلو

عبرت الفنانة سينا عن استيائها من تصريحات الفنان نعمان لحلو، لما قال إن الساحة الفنية المغربية تضم كثيرا من “العاهات”، ورغم ذلك تحظى باهتمام وسائل الإعلام.

ورفضت سينا أن يتم وصفها ب”العاهة”، في رسالة نشرتها على حسابها الرسمي على “إنستغرام” وكانت بمثابة رد منها على تصريحات نعمان لحلو، التي جاءت على لسانه خلال استضافته ضمن برنامج “بدون لغة الخشب”.

واعتبرت الفنانة سينا أنها كانت من بين الأسماء، التي قصدها نعمان لحلو بقوله في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، إن رضوان الرمضاني، معد ومقدم البرنامج يستضيف “عاهات”.

واعتبرت سينا أن تصريح لحلو بمثابة”احتقار” لها، إذ جاء في رسالة وجهتها إليه عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور “إنستغرام” قولها “لماذا هذا الاحتقار. أنا لست عاهة. أنا إنسانة يا أستاذ، يا فنان. عيب يا مثقف طيح من قيمة الناس بهذا الشكل، جيب الجديد، وليتي ممل ديما نفس الهضرة”.

واسترسلت سينا في رسالتها قائلة “ذنبي الوحيد أنني ولدت في مجتمع لا يرحم. ذنبي الوحيد أنني حلمت بالشهرة والفن، في مجتمع يقتل الأحلام. ذنبي الوحيد أنني لم أجد يد المساعدة ومنتجين ومصورين وكتاب أغاني محترفين. ذنبي الوحيد أنني معندي زهر بحال ناس آخرين، والنتيجة ولادة العاهة سينا”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو ضمن البرنامج ذاته، والتي تطرق فيها نعمان لحلو إلى مواضيع مختلفة ورأيه في العديد من الفنانين من بينهم الفنان سعد لمجرد.

أمينة كندي