طلاب ENSIAS ينظمون الإصدار الثامن من مسابقة الأمن المعلوماتي المغربي

يتحد طلاب الهندسة من المدرسة الوطنية للمعلوماتية وتحليل النظم (ENSIAS) مرة أخرى من أجل تنظيم الإصدار الثامن من مسابقة الأمن المعلوماتي المغربي (MCSC) ، وهي مسابقة لعشاق أمن الكمبيوتر التي سيتم تنظيمها داخل المدرسة يومه 28 و 29 مارس 2020. يهدف حدث MCSC في المقام الأول إلى الجمع بين أشخاص من العالمين الأكاديمي والمهني، بالإضافة إلى عشاق أمن تكنولوجيا المعلومات سنويا للسماح لهم بمشاركة مهاراتهم وأحدث التقنيات والأخبار في هذا المجال، وكذا إنشاء جو التحدي للفرق المشاركة من أجل تحديد الأشخاص الأكثر موهبة.

تستمر المسابقة ليلة كاملة (من الساعة 8 مساء إلى 9 صباحا). المشاركون الذين شكلوا بشكل أساسي من قبل مجموعات من ثلاثة أشخاص، يمثلون كليات الهندسة والجامعات من مختلف المناطق المغربية ، سيعملون في اختبارات على مستويات وفئات مختلفة وسيكون عليهم مهمة اكتشاف نقاط الضعف داخل نظام معلوماتي تم تطويره من أجل الرفع من مستوى التعليمات البرمجية التي من شأنها تصحيح الثغرات الأمنية للنظام.

ليس هذا فقط بل أيظا يسهر هذا الحدث على تنظيم ورشات عمل ومؤتمرات يقودها مهنيون في مجال أمن المعلومات ، مما سيزيد الوعي بأهمية أمن نظام الكمبيوتر الذي يعد عنصرا أساسيا للشركات والمؤسسات العامة ، لا سيما وأن هذه المنظمات تعتمد وبشكل كبير على حسن سير أنظمة الكمبيوتر الخاصة بها، وكذا حماية معلوماتها التي أصبحت تشكل واحدة من أصعب المهام وأكثرها تكلفة.