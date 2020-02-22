العثماني: لاتحالف مع “البام” دون اعتذار

انقسام داخل بيجيدي وقيادي يقول إن التنسيق مع حزب البؤس ممنوع

لم يحسم قياديو العدالة والتنمية في الجواب عن سؤال التحالف مع الأصالة والمعاصرة، الذي بات يقوده صديقهم عبد اللطيف وهبي، الذي تقاطرت عليه رسائل التهاني من مختلف أعضاء الفريق الحكومي والفريق النيابي لحزب “المصباح”.

وقالت مصادر من داخل البيت التنظيمي للعدالة والتنمية لـ “الصباح”، إن “الأمانة العامة لحزبنا، منقسمة عن نفسها، بخصوص موضوع التحالف مع الأصالة والمعاصرة الذي مازال عبد العزيز أفتاتي يسميه حزب البؤس والتحكم”.

ونسبت المصادر نفسها إلى سعد الدين العثماني، الأمين العام للعدالة والتنمية، قوله إن “التحالف مع الأصالة والمعاصرة، يمر عبر معبرين، الأول ضرورة تقديم نقد ذاتي من قبل القيادة الجديدة للحزب، والمعبر الثاني يتجسد في ضرورة تقديم اعتذار عن كل ما بدر من القيادة السابقة في حق حزب المصباح”.

ورغم محاولات تلطيف أجواء العلاقات بين عبد اللطيف وهبي وحزب العدالة والتنمية، ودعوته لحضور أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الرابع لـ “البام”، فإن العديد من قادة “بيجيدي”، خصوصا المحسوبين على تيار حركة الإصلاح والتوحيد، وجزء كبير من الفريق النيابي، يرفضون التطبيع مع “البام”.

وبرأي العديد من قادة العدالة والتنمية، فإن “البام” مازال “ابن السلطة “الشرعي”، والمعول عليه في الاستحقاقات المقبلة، لاكتساحها، بعدما كان قاب قوسين من احتلال المركز الأول في الانتخابات التشريعية السابقة، لو لم تحدث بعض الأخطاء “القاتلة” التي اقترفها صناع القرار.

ورفض عزيز أفتاتي، القيادي المثير للجدل في العدالة والتنمية، أي تقارب أو تحالف مع الأصالة والمعاصرة، ولو كان التحالف نفسه، سيعيد حزبه إلى قيادة حكومة ما بعد انتخابات 2021، مضيفا “التحالف مع حزب البؤس والمخزن ممنوع منعا كليا”.

وفي انتظار ما قد تحمله الأيام المقبلة من تفاعلات وردود فعل، بخصوص موضوع التحالفات، لأن السياسة ليست فيها عداوة دائمة، أو صلح دائم، فإن عبد اللطيف وهبي، أرجأ الإعلان عن تشكيلة المكتب السياسي لحزبه الذي سيصادق عليه برلمان الحزب إلى الأسبوع الأول من مارس المقبل.

وتروج في كواليس الحزب، أن سمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية، أصبح مرشحا بقوة لتولي منصب نائب الأمين العام، وأن قيادة الحزب لن يتسلل إليها كل من كان يهاجم تيار المستقبل، وهناك “فيتو” مرفوع ضد العربي لمحارشي، لمنعه من نيل العضوية في المكتب السياسي.

ويرفض عبد اللطيف الغلبزولي، الذي كان واحدا من صناع القرار التنظيمي قبل المؤتمر، نيل العضوية في المكتب السياسي، مفضلا أن يستمر كاتبا جهويا للحزب في طنجة تطوان الحسيمة، تجنبا للوقوع في حالة التنافي.

ع. ك