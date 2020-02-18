بلانات - جريدة الصباح

سينما

نال فيلم "جوجو رابيت»، في حفل توزيع جوائز الأوسكار الأخيرة، جائزة أفضل سيناريو مقتبس، كما سبق أن حصل على جائزة الجمهور في الدورة الرابعة والأربعين لمهرجان تورنتو الدولي للسينما. ويروي الفيلم، الذي أخرجه "تايكا وابتبتي، قصة ‘طفل ألماني خلال الحرب العالمية الثانية، متعلقة بشخصية متخيلة لأدولف هيتلر. وقدم الفيلم على أنه عمل ساخر مناهض للحقد، يتمحور حول طفل منخرط في شباب هتلر، يعشق البزات النازية، ويكره اليهود، غير أن علاقة بهم ستتحسن شيئا فشيئا، بعدما يكتشف أن أمه تخفي شابة يهودية في البيت، غيرت نظرته إلى اليهود.

لعبة

أطلقت جمعية كورارة للفنون والثقافات أول لعبة اجتماعية للهاتف المحمول حول الهجرة والمهاجرين. ففي 2019 ، وبشراكة مع مؤسسة "HEINRICH-BÖLL "، أعطت كورارة أول لعبة مغربية مائة بالمائة، حول موضوع الهجرة، وهي لعبة توضيحية وممتعة تشرح للمهاجر جميع المساطر والإجراءات اللازمة أثناء إقامتهم في المغرب، بداية من تقديم طلب الحصول على الإقامة إلى الحصول على الجنسية المغربية. وتضع اللعبة الجديدة المستخدم مكان المسؤول الإداري المكلف بالإجراءات القانونية، لتبسيط فهم المساطر، التي يواجهها المهاجر طيلة فترة إقامته.