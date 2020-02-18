لشكر يقاضي مستشاريه بالبئر الجديد

وجهت المحكمة الإدارية بالبيضاء استدعاء لتسعة مستشارين ببلدية البئر الجديد، بإقليم الجديدة، ينتمون إلى الاتحاد الاشتراكي، لحضور جلسة الاثنين المقبل (22 فبراير الجاري)، على خلفية شكاية تقدم بها ضدهم إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب. وأضافت المصادر ذاتها أن لشكر طالب بتجريد الأعضاء التسعة من العضوية ببلدية البئر الجديد، بعد تخليهم عن انتمائهم الحزبي الذي ترشحوا بلونه، وتصويتهم، خلال انتخاب رئيس البلدية الجديد، جمال مدراني، المنتمي إلى الأصالة والمعاصرة، خلفا للرئيس السابق ميلود السقوقع.

وزادت المصادر ذاتها أن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أكد، في شكايته، أن الأعضاء المشتكى بهم حصلوا على العضوية ببلدية البئر الجديد بلون الاتحاد الاشتراكي، خلال الانتخابات الجماعية لـ 2015، قبل أن يتراجعوا عن انتمائهم الحزبي بشكل مصلحي ويلتحقون بممثل الأصالة والمعاصرة، بعدما صوتوا لمرشح الرئاسة ضدا على مرشح الاتحاد الاشتراكي، ما جعلهم في عداد من أخل بأحكام المادة 20 من قانون الأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات المحلية، حسب ما جاء في الشكاية.

وكشفت المصادر أن المستشارين المشتكى بهم من قبل لشكر لم يسبق لهم أن عبروا عن مغادرة الاتحاد الاشتراكي، الذي ترشحوا بلونه، وأن تصويتهم لمرشح الأصالة والمعاصرة يعتبر بمثابة رد فعل طبيعيا، بعدما منح لشكر تزكيته للمستشار الجماعي عبد الحق الأزرق للترشح لرئاسة الجماعة ضدا على إرادة الأغلبية الاتحادية داخل مجلس البلدية.

وشهدت بلدية البئر الجديد، أخيرا، انتخاب المستشار الجماعي جمال مدراني، عن الأصالة والمعاصرة، رئيسا للجماعة بعدما حصل، خلال عملية التصويت على 15 صوتا، فيما حصل منافسه عبد الحق الأزرق، عن الاتحاد الاشتراكي، على 10 أصوات. ويأتي انتخاب جمال مدراني، خلفا للرئيس المعزول ميلود السقوقع، الذي قضت المحكمة الإدارية بالبيضاء بعزله. وشهدت عملية التصويت حضور 25 مستشارا، فيما تم تسجيل غياب مستشارة واحدة، كما عرفت البلدية، خلال اليوم نفسه، انتخاب باقي أعضاء المجلس المسير لبلدية البئر الجديد.

أحمد سكاب (الجديدة)