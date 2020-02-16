ريدوان يشرف على “صناع الأمل”

يشرف المنتج العالمي من أصل مغربي، ريدوان، على التحضير لأوبريت عربية ضخمة، تجمع عددا كبيرا من الفنانين.

وقالت مصادر “الصباح”، إن ريدوان، يقود العمل الفني الجديد الذي يحمل عنوان “صناع الأمل” والذي من المرتقب طرحه، خلال الأيام المقبلة، بمشاركة كبار نجوم الغناء في المغرب، ودول عربية، ورعاية من دولة الإمارات.

ويشارك في الأوبريت من المغرب، ريدوان، وسعد لمجرد، وأسماء لمنور، وحاتم عمور، وعبد الفتاح الجريني، وجميلة بدوي إلى جانب ثلة من النجوم العرب، المشاركين في العمل، الذي وصفته المصادر ب”الضخم”.

ومن بين الأسماء المشاركة في الاوبريت العربية، كرم، وصابر الرباعي، وشيرين عبد الوهاب، وراغب علامة، وعاصي الحلاني، ومايا دياب، وفايز السعيد، ومحمد رمضان، وملحم زين، ولطيفة التونسية، ووليد الشامي، ويارا، وبلقيس فتحي، وأصالة نصري، ووليد توفيق.

كما يرتقـــب أن يشـــارك في تصوير فيديو كليب أوبريت “صناع الأمل”، والذي رصدت له ميزانية مهمة، مشاهيـر من مواقع التواصل الاجتماعــــي، وممثـلـون عرب.

إ.ر