اختيار “صوفيا” لعرضه في إسرائيل

أعلنت إسرائيل، عن مشاركة فيلم مغربي في مهرجان القدس السينمائي، المرتقب انطلاقه، الأسبوع المقبل.

وقالت صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية”، إن أفلاما عربية من دول مختلفة منها المغرب، ستعرض في إطار مهرجان سينمائي بعنوان “سينما الشرق الأوسط”، ويتعلق الأمر بفيلم “صوفيا”، لمخرجته مريم بنمبارك.

وجاء في المنشور ذاته، الذي أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المهرجان يهدف إلى “إظهار أفضل الأعمال السينمائية في الشرق الأوسط للجمهور الإسرائيلي، وتسليط الأضواء على الحضارة والثقافة والناس في الدول العربية والقضايا التي تهمهم، وخلق جسر ثقافي بهدف توسيع العلاقة بين المجتمع الإسرائيلي والمجتمعات الشرق أوسطية المجاورة”.

وفي سياق متصل، سبق أن رشح فيلم “صوفيا”، للمشاركة في أحد المهرجانات الإسرائيلية، الامر الذي دفع مخرجته، حسب ما أكدته في حوار سابق مع “الصباح”، إلى طلب سحبه من المهرجان، إذ اتصلت بالشركة المنتجة التي بدورها اتصلت بشركة أجنبية تكلفت بتسويقه، وطلبت منها سحب الفيلم، وهو الأمر الذي استجابت له.

إ. ر