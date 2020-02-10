زمن “سوبرمانات” المجالس

عمداء مدن ورؤساء جماعات بصلاحيات واسعة وجديدة يقفون ندا لند مع رجال الداخلية

منذ بداية 2015، لم يعد رئيس الجماعة الترابية ذلك المنتخب المغلوب على أمره والمطأطئ الرأس الذي ينتظر إشارة من جهة ما بوزارة الداخلية من أجل معالجة ملف، أو اتخاذ قرار وتنفيذه، بعد أن أحاط القانون التنظيمي للجماعات المحلية صلاحيات رؤساء مجالس المجالس (خصوصا في المدن الكبرى) بعدد من ضمانات القوة ضد سلطات الولاة والعمال ورجال السلطة التي ظلوا يمارسونها منذ بداية التجربة الجماعية بالمغرب عبر آلية الوصاية القبلية.

وتوفر عشرة فصول، على الأقل، من القانون التنظيمي عناصر متكاملة لبنية “تحكم” في جميع أوجه مجالات التدبير الجماعي توجد بيد “مؤسسة” العمدة وحده الذي باستطاعته إنجاز مشاريع كافية للمواطنين والمدينة، إن فعل جزءا صغيرا منها.

وفي المقابل، تضيق هذه الصلاحيات الجديدة المستمدة من روح الدستور الجديد الذي أوصى بتوسيع الديمقراطية التمثيلية ومجالات التدبير الحر للجماعات التراتبية، السلطات الواسعة التي كانت ممنوحة لأطر وزارة الداخلية.

ويختفي، تدريجيا، ثقل الوصاية التي كانت تثقل كاهل العمل الجماعي وعمل الرؤساء في التجارب القانونية الجماعية السابقة منذ ميثاق 1976، بعد أن استعاض عنها المشرع، منذ 2015 برقابة بعدية، أو ما يسمى المراقبة الإدارية الممنوحة للولاة وعمال العمالات والأقاليم أو من يمثلهم، في وقت تعززت فيه الرقابة المالية للجماعات عبر عدد من الأجهزة التابعة لوزارتي الداخلية أو المالية، أو المجالس الجهوية للحسابات.

فعلى المستوى المالي مثلا، يعتبر العمدة الآمر بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها، ويرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية، ويسهر على مصالحها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وتعطى صلاحيات واسعة للرئيس لوضع وتنفيذ برنامج عمل الجماعة وتنفيذ الميزانية واتخاذ القرارات الخاصة بالتنظيم الإداري وإجراء المباريات والبحث عن الأطر وتأسيس شركات للتنمية المحلية تساعده على إنجاز البرامج والمشاريع التي أقرتها الجماعة وعهدت له بالإشراف على تنفيذها.

ويسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للجماعة، ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها، ويسهر على تدبير شؤونهم، ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة الجماعة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويتولى الرئيس أيضا إعداد برنامج عمل الجماعة طبقا لمقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي وإعداد الميزانية وإبرام صفقات الأشغال والتوريدات، أو الخدمات، ورفع الدعاوى القضائية ويصادق رئيس المجلس، أو من يفوض إليه ذلك على صفقات الأشغال أو التوريدات، أو الخدمات.

ويسهر رئيس مجلس الجماعة، في مجال التعمير الذي شكل واحدا من مجالات التنازع بين المنتخبين والسلطة الإدارية، على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة به طبقا للتشريع والأنظمة الجاري بها العمل، وعلى احترام ضوابط تصاميم إعداد التراب ووثائق التعمير ومنح رخص البناء والتجزئة والتقسيم، وإحداث مجموعات سكنية. ويتعين على الرئيس، تحت طائلة البطلان، التقيد في هذا الشأن بجميع الآراء الملزمة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، سيما بالرأي الملزم للوكالة الحضرية المعنية، كما يمنح رخص السكن وشهادات المطابقة طبقا للنصوص التشريعية والأنظمة الجاري بها العمل.

يوسف الساكت