وزارة الداخلية … لعبة في غياب الحكم

الداخلية تمكن من المحافظة على ضبط السياسة وإدارة الديمقراطية

لم تكن وزارة الداخلية بالشكل الذي “استوت” عليه على وزيرها القوي الراحل إدريس البصري، سوى امتداد لأشكال من ممارسة السلطة بشكل شمولي داخل جهاز المخزن المغربي.

الوزارة التي تحولت على عهد “ابن سطات» إلى «أم الوزارات» شكلت لحظة تعاظم نفوذها دولة داخل الدولة، أو نظاما موازيا قائم الذات، بامتداداته الأخطبوطية داخل دواليب جل القطاعات، باعتبارها تجليا لتنزيل مفهوم السلطة بمفهومها المخزني.

ويشير الباحث محمد أديب السلاوي إلى أن مفهوم السلطة في المغرب القديم أو الحديث، يختلف عن مفاهيمها العربية/ الإسلامية وعن مفاهيمها الغربية/ الديمقراطية، إذ أنها تتخذ من كل المفاهيم المتداولة مفهومها الخاص.

ويقول الباحث المغربي في كتابه “السلطة المخزنية.. تراكمات الأسئلة” إن السلطة بالمغرب ترتبط ارتباطا عضويا بمفهوم “المخزن” بالشكل الذي يحيل فيه بمعناه اللغوي على الاحتكار أو التفرد بالسلطة في التقرير بشأنه، ومن ثمة ينصرف المعنى المشاع في الرأي العام حول “المخزن” الذي هو “سلطة الدولة” فحيثما توجد الدولة يوجد المخزن والعكس بالعكس.

كما أن بنية المخزن، يضيف الباحث نفسه، في الوضع المغربي أسبق وأقدم من بنية الدولة المعاصرة، إذ يعود إلى تاريخ الدولة الإدريسية (القرن الثامن الميلادي) ولذا قد يتبادر إلى الذهن أن ثمة علاقة بين المفهومين للدولة كما للمخزن في التركيبة البنيوية للتشكيلات السياسية المغربية، منذ ما يناهز اثني عشر قرنا، فلم يكن ثمة وجود دولة بالمفهوم المعاصر للدولة قبل بنية المخزن، لأن الدولة باعتبارها مفهوما دستوريا ليست إلا بلورة لشكل أنيق لمؤسسة أو بنية المخزن.

وبهذا المعنى يصبح “المخزن” مظهرا للدولة، عنده تتمركز كل السلط “الهيبة” أداة إرغام لسلطة القانون، وأداة لتنظيم المؤسسات المرعية في الإطار الجغرافي للدولة.

ويشير السلاوي إلى أن وزارة الداخلية باعتبارها مظهرا من مظاهر ممارسة السلطة بمعناها المخزني تأثرت في المغرب الحديث خاصة خلال المرحلة الفاصلة ما بين 1956 و2000 بمرحلتين أساسيتين: الأولى مع الجنرال أوفقير (زعيم الحركة الانقلابية الفاشلة لسنة 1972) وتمتد على أكثر من عقد من الزمن من الستينات إلى السبعينات. والثانية مع إدريس البصري الذي أصبح ظاهرة ملفتة للنظر، وتمتد على مسافة ربع قرن من الزمن (من 1975 إلى سنة 2000) عرفت البلاد خلالها تقهقرا في مسارها الحضاري والسياسي والاقتصادي والاحتماعي، وأحداثا ساهمت في تعميق أزماتها على هذه الأصعدة.

واستفاد النسق السياسي المهيكل، يوضح الكاتب نفسه، الذي انتهجته وزارة الداخلية على عهد إدريس البصري من الثقافة السياسية المعاصرة، حتى وإن كان يستمد وجوده من الثقافة المخزنية العريقة، إذ اتخذ من الديمقراطية الشكلية، التي عمل بها المغرب في عهد الاستقلال، سلاحا للإبقاء على المخزنة والاستبداد.

وعن طريق هذا النسق، وعن طريق هيكلتها الُمحكمة، استطاعت وزارة الداخلية المحافظة على أمومتها السياسية وإدارة اللعبة الديمقراطية حسب “مشروعها السياسي” وهو ما أجل لعقود إصلاح البنية الدستورية والسياسية للبلاد، وتأزيم وضعيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ووضعها على حافة القلق واليأس.

عزيز المجدوب