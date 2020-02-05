الاتفاقية -الإطار المتعلقة ببرنامج التنمية الحضرية لأكادير الموقعة تحت رئاسة الملك

تحدد الاتفاقية -الإطار المتعلقة ببرنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير (2020-2024)، الموقعة الثلاثاء بمناسبة حفل إطلاق المشروع المذكور، الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إطارا للشراكة والتعاون بين عدد من القطاعات الوزارية والجماعات الترابية قصد إنجاز مشاريع البرنامج.

ووقع هذه الاتفاقية كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، ووزير الصحة خالد آيت الطالب، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي.

كما وقعها كل من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عبد القادر اعمارة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نزهة بوشارب، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي، ووزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة.

الاتفاقية -الإطار المتعلقة ببرنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير (2020-2024)، وقعها أيضا والي جهة سوس -ماسة عامل عمالة أكادير -إدا اوتنان أحمد حجي، ورئيس المجلس الجهوي لسوس -ماسة إبراهيم حافيظي، والنائب الثاني لرئيس مجلس عمالة أكادير -إدا وتنان محمد شكور، ورئيس مجلس جماعة أكادير صالح الملوكي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة العمران بدر الكانوني.