الحبس لمروج أقراص مهلوسة

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة مروج للأقراص المهلوسة وحكمت عليه ب15 شهرا حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال بجنحة ترويج وحيازة المخدرات.

وأوقفت عناصر الشرطة القضائية المحلية بمفوضية أزمور التابعة للأمن الاقليمي للجديدة، المروج بالدرب الجديد بعد نصب كمين له، رغم محاولات هروبه بواسطة دراجته النارية، وخلال إيقافه عثر بحوزته على كميات من الأقراص المهلوسة وكذا مبلغ مالي، كما تم حجز هاتف محمول كان يستعمله المروج في التواصل مع زبنائه من المدمنين على استهلاك القرقوبي ، وبعد اشعار النيابة العامة المختصة تم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، يشار إلى أن المروج الموقوف البالغ من العمر ثلاثين سنة، عديم السوابق القضائية في ميدان ترويج الأقراص المهلوسة والمخدرات.

وعلمت “الصباح”، أن شرطة أزمور ترصدت خطوات المتهم، الذي كان مصدر إزعاج للمواطنين، ولقي تدخل عناصر الشرطة ارتياح السكان، وطالبوا بمزيد من التدخل لمنع انتشار الأقراص المهلوسة في صفوف التلاميذ وشباب المنطقة من المدمنين على استهلاك الأقراص المهلوسة والمخدرات، وخلال أطوار محاكمته نفى المروج تعاطيه ترويج الأقراص المهلوسة وأن الكمية المحجوزة لديه معدة للاستهلاك.

أحمد سكاب (الجديدة)