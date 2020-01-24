أحرار: نختلف في “ستاند آب”

القرعة لاختيار المؤهلين لتفادي المشاكل بين أعضاء اللجنة

أكدت الفنانة لطيفة أحرار ل”الصباح” أنه يحدث اختلاف بينها وبين عضوي لجنة التحكيم نورا الصقلي ومحمد الخياري، في كل برايــــم بشأن اختيار المؤهلين للمرحلة المقبلة، حيث يكون لكل واحد منهم رأي مغاير.

وأوضحت أحرار أنه حدث في كثير من البرايمات لجوؤهم إلى “القـــرعة” أثناء المداولـــة فــــي كواليس البرنامج، بعد أن يفشل كل واحد منهـــم في إقناع الآخرين برأيــه في مستـــــوى المتبارين الذي يكون في غالب الأحيان متقاربا جدا.

“من الطبيعي أن يكون اختلاف بين أعضاء لجنة التحكيم، فلكل واحد رؤيته وطريقة تفكيره، ولهذا نلجأ أحيانا إلى القرعة كما حدث في عدة برايمات منها نصف النهائي لاختيار المؤهلين”، تقول أحرار، مضيفة أن هــذا لا يعني أن هنــــاك خلافات على المستوى الشخصي بين الأعضاء الثلاثة، لكن من حق كل واحد الدفاع عن وجهة نظره.

وعن مستوى البرنامج خلال هذه السنة، سيما أنها سبق أن كانت ضمن لجنة تحكيمه السنة الماضية، تقول أحرار إنه عرف تطورا، موضحة “أهم جديد عرفـــه البرنامج هذه السنة أنه استطاع تحقيق المناصفـة من خلال عـدد المشاركات في هذه الدورة”.

وأكدت أحرار أنها بغض النظر عن أنها عضو ضمن لجنة تحكيم “ستاند آب”، فإنها تستمتع كثيرا بما يقدمه المشاركون في كل برايم من فقرات فكاهية تختلف مواضيعها، والتي يحرصون على تطوير أدائهم في كل مرة بناء على التوجيهات والنصائح المقدمة إليهم.

وأوضحت أحرار أنه لا ينبغي أن يكـــون الطموح لدى المتبارين في “ستاند آب” الحصول على جائزة البرنامج المقدرة ب20 مليون سنتيم، وإنما الاستفادة من الانتشار والتجاوب، الذي حققه مع الجمهور طيلة برايمات البرنامج سواء عبر الشاشة أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت لطيفة أحرار أن خريجي برنامج “ستاند أب” لابد أن يواصلوا التكوين حتى وإن لم يتوجوا باللقب، مشيـــرة إلى أن مجرد مشـــاركتهـــم في البرنامج تعد فرصة مهمــة لابد من استغلالها بشكل إيجابي لفائـدتهم ولوضع الخطوات الأولــى في مسارهم.

أمينة كندي